Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη πήγε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» για να πουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο», είπε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδείας και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε.

«Αυξάνονται οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή διαρροή κρίσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό. Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό», σημείωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.