Τα κάλαντα των Χριστουγέννων ακούει από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος υποδέχεται με χαρά μικρούς και μεγάλους στο δημαρχιακό μέγαρο.

Η ατμόσφαιρα γεμίζει χριστουγεννιάτικη ζεστασιά και μελωδίες, φέρνοντας το πνεύμα των γιορτών στην καρδιά της πόλης. Στο δημαρχείο θα τραγουδήσουν τα κάλαντα σχολεία της Αθήνας, καθώς και πολιτιστικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: