Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου συνεχίζει την προετοιμασία της για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου με Παραγουάη εντός έδρας (27/03/26, 21:00) και Ουγγαρία εκτός έδρας (31/03/26, 20:00) χωρίς κανένα πρόβλημα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει άπαντες στη διάθεσή του.

Το βάρος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις προπονήσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου έχει πέσει στην τακτική, καθώς είναι μία καλή ευκαιρία σε αυτή τη διακοπή να βάλει νέα στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού που έλειψαν στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (26/03/26), όπου η «γαλανόλευκη» θα προπονηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 19:00, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τα Μέσα.

Πριν από την προπόνηση (18:15), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δώσει συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αγώνα με την Παραγουάη.