Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 6/5 ο 28χρονος διανομέας, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος οκτώ πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα (βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη) και πέντε πλημμελήματα όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μεταξύ των θυμάτων του 28χρονου βρίσκεται και ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε στο στήθος από πέτρα. Επίσης, ο 28χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές σε όχημα πολίτη, σπάζοντας τα τζάμια του χωρίς προφανή λόγο.

Ταυτοποιήθηκε από τα θύματα της επίθεσης

Η σύλληψή του 28χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 4/5 στη Νέα Ερυθραία, κοντά στο κατάστημα όπου εργαζόταν, μετά από ταυτοποίηση που προέκυψε από καταγγελίες θυμάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς τον τελευταίο μήνα φέρεται να κυκλοφορούσε με το μηχανάκι της δουλειάς του, μεταφέροντας πέτρες μέσα στο κουτί των παραγγελιών.