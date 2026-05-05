Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά, με καταγωγή από το Πακιστάν, που φέρεται να πετούσε πέτρες κυρίως σε γυναίκες στην Κηφισιά, τραυματίζοντας δύο από αυτές.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, σύμφωνα με τις αρχές, εργαζόταν σε κατάστημα της περιοχής και χρησιμοποιώντας τη μοτοσυκλέτα για τις διανομές προσέγγιζε τα θύματά του φορώντας κράνος.

Η έρευνα συνδέει τον κατηγορούμενο με τουλάχιστον πέντε επιθέσεις, ενώ η δράση του φαίνεται να μην περιοριζόταν μόνο στην Κηφισιά, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά σε Διόνυσο και Πολιτεία.

Μάλιστα, μια γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, ενώ μια άλλη υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, χάνοντας πέντε δόντια.

Στις μαρτυρίες τους, τα θύματα φέρονται να μιλούν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις που διαρκούσαν δευτερόλεπτα, μη δίνοντας τη δυνατότητα αντίδρασης.