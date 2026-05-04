Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά από επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά φέρνει στο φως τη δράση του 28χρονου διανομέα που συνελήφθη από τις Αρχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος φέρεται να επιτίθεται σε ανυποψίαστους πολίτες – κυρίως γυναίκες – πετώντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις σε βάρος πέντε γυναικών και ενός άνδρα, με κοινό μοτίβο: προσέγγιζε τα θύματα και από πολύ κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοΐου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, με σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο, εικόνα που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Φορώντας κράνος, φέρεται να πραγματοποιούσε τις επιθέσεις χωρίς εμφανές κίνητρο, καθώς δεν έχει καταγραφεί απόπειρα ληστείας σε καμία περίπτωση.

Τα θύματα περιγράφουν σκηνές τρόμου, με τις επιθέσεις να εκτυλίσσονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη, νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή τραυματισμό στο κεφάλι. Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ αναγνωρίστηκε από τα θύματα. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.