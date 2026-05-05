Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη σοκαριστική δράση του 28χρονου ντελιβερά, ο οποίος επιτέθηκε σε ανυποψίαστους πολίτες πετώντας πέτρες σε περιοχές των βορείων προαστίων, έρχεται στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 5 Μαΐου 2026.

Ο δράστης συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νέα Ερυθραία, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανυπεράσπιστα άτομα, καθώς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στο υλικό που δημοσιοποίησε το Star αποτυπώνεται η στιγμή που ο 28χρονος εκτοξεύει πέτρα σε γυναίκα, η οποία περπατούσε με το σκυλάκι της στη Λεωφόρο Τατοΐου. Η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και βίαιη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί στο πρόσωπο και να χρειαστεί διακομιδή σε νοσοκομείο.

Δρούσε για 12 ημέρες – Πολλαπλές καταγγελίες

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 28χρονος, πακιστανικής καταγωγής, φέρεται να δρούσε ανεξέλεγκτα για περίπου 12 ημέρες σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία. Στο διάστημα αυτό είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 8 καταγγελίες από πολίτες που δέχθηκαν επίθεση χωρίς καμία πρόκληση.

Τα θύματα, στην πλειονότητά τους γυναίκες που κινούνταν ανυποψίαστες στις γειτονιές τους, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με έναν επικίνδυνο δράστη, δίνοντας πλέον μάχη για την αποκατάσταση των τραυμάτων τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους των βορείων προαστίων, καθώς οι επιθέσεις σημειώνονταν σε πολυσύχναστους δρόμους και ώρες καθημερινής δραστηριότητας.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλα περιστατικά, ενώ εξετάζεται το πλήρες ιστορικό της δράσης του.