Το καλύτερο δυνατό σενάριο από όλα όσα μπορούσε να φανταστεί πριν ταξιδέψει στη Βαλένθια, έγινε πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» όχι μόνο άντεξαν στην πίεση των δύο πρώτων αγώνων εκτός έδρας, αλλά επιστρέφουν στην Αθήνα με το απόλυτο 0-2 και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για το Final 4 της EuroLeague. Μετά το οριακό 67-68 του πρώτου αγώνα, ακολούθησε το εντυπωσιακό 105-107 στο δεύτερο παιχνίδι, με τον Χέιζ-Ντέιβις να υπογράφει το μεγάλο διπλό με buzzer beater και να γίνεται ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.

O Εργκίν Αταμάν έδειξε ξεκάθαρα τη φιλοσοφία του για τη συνέχεια. «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο καλή επίθεση. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και δεν προετοιμαστήκαμε για διαφορετικό στιλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η απουσία του Σλούκα (9.6 πόντοι, 5.1 ασίστ) παραμένει δεδομένη και δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, ενώ νέο πρόβλημα δεν έχει προκύψει για το αποψινό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Στην αντίπερα όχθη, η Βαλένθια βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη θέση. Και στα δύο παιχνίδια είχε τις στιγμές της για να πάρει προβάδισμα στη σειρά, ειδικά στο δεύτερο όπου ο ρυθμός πήγε ξεκάθαρα στα δικά της μέτρα, όμως τώρα καλείται να επιβιώσει μέσα σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης για να μείνει ζωντανή.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και νέα απογοήτευση την Κυριακή στο πρωτάθλημα, με ήττα ξανά σε buzzer beater από τη Μανρέσα με 104-102. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πάντως προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του συγκεντρωμένη. «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά πιστεύουμε πως αν κάνουμε καλό παιχνίδι, μπορούμε να κερδίσουμε», τόνισε. Ο Λόπεθ-Αροστέγκι παραμένει η μοναδική γνωστή απουσία.