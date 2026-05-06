Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης 6/5 ένας ηλικιωμένος στο Ηράκλειο της Κρήτης ο οποίος «παγιδεύτηκε» ανάμεσα στο τρίκυκλο και τοίχο αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή των Βουτών, όταν η τρίκυκλη μηχανή του «έφυγε» κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον παρέσυρε και τον εγκλώβισε σε τοίχο.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα στο όχημά του.

Οι διασώστες οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα, όμως ο τραυματισμός του ήταν θανάσιμος.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επί τόπου βρίσκονται και αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.