Το Trendyol, μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, λανσάρει στην Ελλάδα την καμπάνια “Mega May Deals”, η οποία θα διαρκέσει από τις 6 μέχρι και τις 13 Μαΐου.

Κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας είναι για άλλη μια φορά η Έλενα Παπαρίζου, μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής της χώρας, η οποία προσθέτει ενέργεια, στυλ και μια φρέσκια, ποπ αισθητική στην πρωτοβουλία. Η χαρισματική Έλενα με το μοναδικά αυθεντικό στυλ της, προσκαλεί το ελληνικό κοινό να ανακαλύψει το “House of Trends”, το οποίο αναδεικνύει το Trendyol ως έναν κορυφαίο διαδικτυακό προορισμό που εκτείνεται πέρα από τη μόδα, περιλαμβάνοντας και είδη σπιτιού, αξεσουάρ και προϊόντα ομορφιάς.

«Είναι υπέροχο που συνεργαζόμαστε και πάλι με το Trendyol για την καμπάνια “Mega May Deals”. Το “House of Trends” είναι ένα πολύ διασκεδαστικό concept, καθώς συνδέει τη μόδα, την ομορφιά και τα είδη σπιτιού με έναν τρόπο που εμπνέει δημιουργικότητα και βοηθά καθέναν και καθεμιά μας να ανακαλύψουμε το προσωπικό μας στυλ», δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου.

Η καμπάνια “Mega May Deals” παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση σε εκατομμύρια προϊόντα όλων των κατηγοριών που είναι διαθέσιμα στη πλατφόρμα, με έκπτωση έως και 70%! Σε όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των κουπονιών που προσφέρουν έως και 70% έκπτωση, να εκμεταλλευτούν τις καθημερινές προσφορές-αστραπή και να έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα διεθνών brands όπως Calvin Klein, Lefties, Dyson, Tefal, LEGO, Mattel και πολλών άλλων.

Με κεντρικό μήνυμα «Καλωσήρθες στο House of Trends!” η συνοδευτική καμπάνια θα περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπαίθρια διαφήμιση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακά κανάλια, διαφημίσεις εντός καταστημάτων και κανάλια άμεσης επικοινωνίας με τους πελάτες, εξασφαλίζοντας έτσι μια ισχυρή και σταθερή παρουσία σε όλα τα σημεία επαφής. Επιπλέον, το εκτεταμένο δίκτυο influencers της Trendyol στην Ελλάδα —το οποίο αριθμεί πάνω από 2.000 δημιουργούς περιεχομένου— διευρύνει ακόμη περισσότερο την εμβέλεια της καμπάνιας, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με το τοπικό κοινό.

Με το “Mega May Deals” το Trendyol συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα, με το να προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, ελκυστικές τιμές και μια απρόσκοπτη εμπειρία online αγορών, φέρνοντας τον κόσμο των trends πιο κοντά από ποτέ.