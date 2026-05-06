Η Καρυάτιδα!, η απολαυστική, ανελέητη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε για δύο συνεχόμενες χρονιές, πρώτα στο ΡΕΞ και στη συνέχεια στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ, ετοιμάζει βαλίτσες και ξεκινά το μεγάλο καλοκαιρινό της ταξίδι.

Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα;

Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται.Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα.

Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καρυάτιδα! γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτιρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια — συχνά όλα μαζί, ταυτόχρονα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιφάσεις και τα εθνικά μας σπορ. Η Κατερίνα Μαυρογεώργη σκηνοθετεί με ρυθμό, νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing μια παράσταση που προχωρά με φόρα, εκπλήξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.

Μετά από δύο χρόνια μεγάλης επιτυχίας, η Καρυάτιδα! συνεχίζει το φετινό καλοκαίρι με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Και φέρνει μαζί της ό,τι ακριβώς την έκανε ακαταμάχητη: γέλιο, κοφτερή σάτιρα και την αφοπλιστικά αμήχανη υπενθύμιση ότι το εθνικό μας δράμα συχνά απέχει ελάχιστα από την κωμωδία.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Μουσική: Larry Gus

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Δευτέρα 8/6 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 10/6 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα

Πέμπτη 11/6 — Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» — Βόλος

Παρασκευή 12/6 — Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών

Δευτέρα 29/6 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Παρασκευή 3/7 — Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Τετάρτη 8/7 — Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Πέμπτη 9/7 — Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Δευτέρα 13/7 — Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγγος — Κορυδαλλός

Τετάρτη 15/7 — Θέατρο Ανατολικής Τάφρου — Χανιά

Πέμπτη 16/7 — Θέατρο «Ερωφίλη» — Ρέθυμνο

Παρασκευή 17/7 — Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης — Ηράκλειο

Σάββατο 18/7 — Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης — Ηράκλειο

Δευτέρα 20/7 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τρίτη 21/7 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Παρασκευή 24/7 — Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου — Γιάννενα

Σάββατο 25/7 — Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας «Μ. Γκανάς»

Κυριακή 26/7 — Νέο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας

Τετάρτη 29/7 — Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Προπώληση: more.com