Η Αλ Χιλάλ έβαλε «φωτιά» ξανά στη μάχη του τίτλου στη Saudi Pro League, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς, μετά τη νίκη με 2-1 στην έδρα της Αλ Καλίτζ των Πογιέτ, Μασούρα, Φορτούνη, Κουρμπέλη και Φερνάντες, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 28ης αγωνιστικής.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ριάντ έφτασε τους 77 βαθμούς και πλησίασε την πρωτοπόρο Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη μάχη του τίτλου να αποκτά εκ νέου έντονο ενδιαφέρον, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Κώστας Φορτούνης και ο Δημήτρης Κουρμπέλης ξεκίνησαν βασικοί, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιώργος Μασούρας. Ο Παόλο Φερνάντες, που αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 76 λεπτά.

Όσον αφορά τον Φορτούνη, ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακός είχε ακόμη μία θετική εμφάνιση, παρά το γεγονός ότι δεν συνδύασε την παρουσία του με γκολ ή ασίστ. Ξεχώρισε πάντως με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια λίγο πριν το ημίωρο, όταν πέρασε με εξαιρετική ντρίμπλα τον αντίπαλό του, Αλ Αμρί, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους στις εξέδρες.

Υπενθυμίζεται πως ο 33χρονος μεσοεπιθετικός Κώστας Φορτούνης πραγματοποιεί μία γεμάτη και παραγωγική σεζόν, μετρώντας 28 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ. Ο απολογισμός του περιλαμβάνει 10 γκολ και 11 ασίστ, σε σχεδόν 2.500 λεπτά συμμετοχής. Στον πίνακα με τις ασίστ είναι δεύτερος πίσω από τον Ζοάο Φέλιξ (12).