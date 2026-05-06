Στην κοιλάδα του ποταμού Pinturas, στην Αργεντινή κρύβεται ένα από τα πιο αινιγματικά μνημεία της ανθρωπότητας: η Cueva de las Manos (Σπηλιά των Χεριών). Δεν πρόκειται απλώς για ένα σπήλαιο, αλλά για έναν «ζωντανό» καμβά, όπου εκατοντάδες αποτυπώματα χεριών σε αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου και του μαύρου μοιάζουν να χαιρετούν τον επισκέπτη από τα βάθη των αιώνων.

Η Σπηλιά των Χεριών αποτελεί πραγματικό κειμήλιο, όχι μόνο για την Αργεντινή αλλά για όλο τον κόσμο, με τα αποτυπώματα χεριών και τις τοιχογραφίες του να χρονολογούνται πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Προσβάσιμη μέσω μεγάλων χωματόδρομων, το ταξίδι για εκεί μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά αναμφίβολα αξίζει τον κόπο.

Υπάρχουν τρία διαφορετικά στυλ που πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν από διαφορετικούς λαούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αλλά το αποκορύφωμα είναι αυτό που δίνει το όνομά του στο La Cueva de las Manos, ή «Σπηλιά των Χεριών»: τα εκατοντάδες πολύχρωμα αποτυπώματα των χεριών κατά μήκος των τοίχων του σπηλαίου. Οι ζωγραφιές στο χέρι χρονολογούνται γύρω στο 5.000 π.Χ., ενώ σύμφωνα με το Atlas Obscura, πιστεύεται ότι οι κάτοικοι της εν λόγω σπηλιάς χρησιμοποίησαν τα χέρια τους ως ένα είδος «στένσιλ». Τα περισσότερα από τα αποτυπώματα είναι αριστερών χεριών, υποδεικνύοντας ότι πιθανότατα κρατούσαν τον σωλήνα ψεκασμού στα δεξιά τους χέρια.

Υπάρχουν, επίσης, σκηνές κυνηγιού και αναπαραστάσεις ζωικής και ανθρώπινης ζωής που βρέθηκαν στο σπήλαιο και χρονολογούνται γύρω στο 7300 π.Χ. Ανακαλύφθηκε ακόμη μια τρίτη κατηγορία τέχνης, με πίνακες που απεικονίζουν ζώα και ανθρώπους με πιο στυλιζαρισμένο και μινιμαλιστικό τρόπο, σε μεγάλο βαθμό με κόκκινες χρωστικές. Η σπηλιά εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από ερευνητές το 1949, και εκτενέστερες μελέτες διεξήχθησαν τη δεκαετία του 1960, ενώ ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1999.

