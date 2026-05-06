Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέκρινε την κυκλοφορία deepfake εικόνων της που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων και μία που τη δείχνει με εσώρουχα, μετά την ευρεία διάδοσή τους στο διαδίκτυο.

Η Τζόρτζια Μελόνι έγραψε την Τρίτη στο Facebook: «Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν αρκετές ψεύτικες εικόνες μου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζονται ως αληθινές από ορισμένους υπερβολικά πρόθυμους αντιπάλους. Πρέπει να παραδεχθώ ότι όποιος τις δημιούργησε βελτίωσε αρκετά και την εμφάνισή μου. Όμως το γεγονός παραμένει ότι, προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν απολύτως τα πάντα».

Στην ανάρτησή της, η Τζόρτζια Μελόνι δημοσίευσε μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί με AI και την έδειχνε υποτίθεται ντυμένη με εσώρουχα, καθισμένη σε ένα κρεβάτι. Η ψεύτικη εικόνα είχε γίνει viral και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από χρήστες που πίστεψαν ότι ήταν αληθινή.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το να παρουσιάζεται μια πρωθυπουργός σε τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά ντροπή. Ανάξια του θεσμικού ρόλου που κατέχει. Δεν έχει ίχνος ντροπής».

Στη δήλωσή της, η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε αυτό που περιέγραψε ως μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, προειδοποιώντας ότι οι εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο εργαλείο, ικανό να παραπλανήσει και να βλάψει ανθρώπους.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», πρόσθεσε. «Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας κανόνας πρέπει να ισχύει πάντα: επαλήθευσε πριν πιστέψεις και σκέψου πριν κοινοποιήσεις. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε».

Η Ιταλία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στα deepfakes μετά το σκάνδαλο με fake εικόνες πολιτικών

Η αντιμετώπιση των κινδύνων που θέτουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes έχει εξελιχθεί σε κεντρικό άξονα της ατζέντας της ακροδεξιάς κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως αναφέρει ο Guardian, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που ενέκρινε ολοκληρωμένο νόμο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέποντας ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes, και θέτοντας περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών.

Η κυβέρνηση Μελόνι ανέφερε ότι η νομοθεσία, ευθυγραμμισμένη με τον εμβληματικό νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται και θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.

Ο νόμος ακολούθησε ένα σκάνδαλο με πορνογραφική ιστοσελίδα που δημοσίευε παραποιημένες εικόνες γνωστών Ιταλίδων, μεταξύ των οποίων η Μελόνι και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν, προκαλώντας οργή στην Ιταλία.

Οι εικόνες, που είχαν ληφθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από δημόσιες εμφανίσεις και είχαν αλλοιωθεί με χυδαίες, σεξιστικές λεζάντες, κοινοποιούνταν σε πλατφόρμα με περισσότερους από 700.000 συνδρομητές. Πολλές απεικόνιζαν γυναίκες πολιτικούς από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με τρόπο που τόνιζε σημεία του σώματος ή υπονοούσε σεξουαλικοποιημένες πόζες.

Η ιταλική αστυνομία διέταξε το κλείσιμο της ιστοσελίδας, ενώ οι εισαγγελείς της Ρώμης άνοιξαν έρευνα για φερόμενα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη διανομή σεξουαλικά άσεμνων εικόνων, το λεγόμενο revenge porn, η δυσφήμηση και ο εκβιασμός.