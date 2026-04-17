Μια ασυνήθιστη στιγμή καταγράφηκε στο Παρίσι και έχει ήδη γίνει viral στα social media, με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την Τζόρτζια Μελόνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την άφιξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο προεδρικό μέγαρο των Ηλύσια Πεδία, όπου πραγματοποιήθηκε Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, η Μελόνι εμφανίζεται να κατεβαίνει από το όχημά της, ντυμένη στα κόκκινα, με τον Μακρόν να την πλησιάζει για να τη χαιρετήσει.

Ο Γάλλος πρόεδρος την κρατά από τους ώμους και τη φιλά σταυρωτά, ωστόσο η χειραψία και ο χαιρετισμός φαίνεται να διαρκούν περισσότερο από το συνηθισμένο, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αντίδραση της Μελόνι, η οποία εμφανίζεται να γουρλώνει τα μάτια της κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δύο ηγέτες φαίνεται να ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες και να γελούν, χαλαρώνοντας το κλίμα.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



Η σκηνή σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς χρήστες να εστιάζουν στη γλώσσα του σώματος και στη «θερμή» υποδοχή του Μακρόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Μελόνι είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όταν ο Έντι Ράμα γονάτισε μπροστά της κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην Ιταλία.