Για ακόμη μία φορά, ο Έντι Ράμα κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, επιλέγοντας έναν ασυνήθιστο τρόπο να εκφράσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό του προς την Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας γονάτισε ξανά μπροστά στην Ιταλίδα ομόλογό του, σε μια σκηνή που καταγράφηκε κατά την άφιξή του στο Palazzo Chigi και γρήγορα έγινε viral στα social media.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έντι Ράμα προχωρά σε μια τέτοια χειρονομία, καθώς πρόκειται για την τρίτη φορά που γονατίζει μπροστά στη Τζόρτζια Μελόνι.

Αν και αυτή τη φορά η κίνηση ήταν πιο διακριτική, δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς να σχολιάζουν τόσο τη στάση του όσο και την ιδιαίτερη σχέση που φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι δύο ηγέτες.

Πέρα από τη χειρονομία, συζητήσεις προκάλεσε και η εμφάνιση του Αλβανού πρωθυπουργού, καθώς επέλεξε να φορέσει ένα ιδιαίτερα φαρδύ, oversized σακάκι, το οποίο επίσης σχολιάστηκε έντονα.

Οι προηγούμενες φορές που έγινε viral

Η ιδιαίτερη αυτή κίνηση έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν:

Τον Μάιο του 2025, στη σύνοδο κορυφής στα Τίρανα, ο Έντι Ράμα υποδέχθηκε τη Τζόρτζια Μελόνι γονατιστός πάνω στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας χαμόγελα

Στις 15 Ιανουαρίου 2025, στο Άμπου Ντάμπι, της τραγούδησε «tanti auguri» και της πρόσφερε φουλάρι για τα γενέθλιά της, γονατίζοντας μπροστά της

Η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι «το κάνει μόνο για να είναι στο ύψος μου».