Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μέλονι, επανέλαβε την Πέμπτη τη δέσμευση της κυβέρνησής της να συνεχίσει τη μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης στην Αλβανία, παρά τα νομικά εμπόδια που έχουν προκύψει. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ρώμη με τον Αλβανό πρωθυπουργό Εντί Ράμα.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε συμφωνία που είχε υπογραφεί πριν από δύο χρόνια για την ίδρυση ιταλικών κέντρων φιλοξενίας μεταναστών στην Αλβανία, τα οποία όμως δεν λειτούργησαν λόγω δικαστικών αντιρρήσεων. Η Ρώμη θεωρεί ότι τα κέντρα θα ενεργοποιηθούν με την εφαρμογή του νέου Πακέτου Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, που αναμένεται το επόμενο έτος.

Η Μέλονι υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση δύο ετών δεν οφείλεται στην Ιταλία: «Θα καταλήξουμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε πριν δύο χρόνια. Η ευθύνη δεν είναι δική μου», τόνισε, αναφερόμενη στη μη πλήρη λειτουργία των κέντρων μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν εδώ και καιρό να ενταχθούν στο πρωτόκολλο γιατί καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία «θα λειτουργήσει πλήρως με την εφαρμογή του νέου Πακέτου Μετανάστευσης».

Στρατηγική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα

Κατά τη συνάντηση, Μέλονι και Ράμα υπέγραψαν μια σειρά συμφωνιών για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως υποδομές, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλον, υγεία, καινοτομία και εκπαίδευση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Ιταλία είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας» και χαρακτήρισε τη σχέση των δύο χωρών «εξαιρετική».

Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται περίπου 3.000 ιταλικές επιχειρήσεις, ενώ η Ρώμη σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας αλλά και τη διοργάνωση ενός επιχειρηματικού φόρουμ Ιταλίας-Αλβανίας εντός των πρώτων έξι μηνών του 2026.

Η Μέλονι σημείωσε επίσης ότι «σε λίγες ημέρες θα ανοίξει το τελευταίο κεφάλαιο για τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ», προσθέτοντας ότι θα ήταν σημαντικό να ξεκινήσουν οι πολιτικές διαπραγματεύσεις κατά την ιταλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Σχετικά με τη συνεργασία για τους μετανάστες, η Μέλονι υπογράμμισε ότι η Αλβανία «συμπεριφέρεται ήδη ως μέλος της ΕΕ» και χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο», προσθέτοντας ότι «όχι όλοι έχουν κατανοήσει την αξία του μοντέλου» και ότι «πολλοί προσπάθησαν να το μπλοκάρουν, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, γιατί έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντί Ράμα σημείωσε ότι δεν θα μπορούσε να συνάψει παρόμοια συμφωνία με άλλες χώρες και ότι μπορεί να το κάνει μόνο με την Ιταλία, την οποία θεωρεί «ενιαίο εταίρο με την Αλβανία».