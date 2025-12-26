Με ελεγχόμενη έκρηξη το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, εξουδετέρωσε το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίτερα στην οδό Αμοργού, στην Κυψέλη.

Θυμίζουμε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής περιοίκος εντόπισε ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία στην οδό Αμοργού, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

Στο σημείοβρέθηκαν άμεσα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών τα οποία και εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη το αντικείμενο.

Δείτε τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών που βρίσκονταν σε εξέλιξη, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης, και η κυκλοφορία στην Πατησίων και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.