Συναγερμός έχει σημάνει στον Παναθηναϊκό καθώς μόλις μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ένα σοβαρό πρόβλημα έπληξε την πλειοψηφία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, οκτώ αθλητές και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α.

Έτσι λοιπόν η αναμέτρηση των πρασίνων με το Μαρούσι που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί Σάββατο 27/12, αλλά τελικά πήρε τρεις μέρες αναβολή, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ το ματς θα λάβει χώρα την Τρίτη 30/12 στις 18:30.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

Τα συμπτώματα της γρίπης Α

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, βήχα και πονόλαιμο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και μετά την υποχώρηση του πυρετού, η αίσθηση εξάντλησης παραμένει για ημέρες, κάτι που για έναν επαγγελματία αθλητή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Παρότι οι σοβαρές επιπλοκές, όπως η πνευμονία, αφορούν κυρίως ευάλωτες ομάδες, η γρίπη Α δεν παύει να αποτελεί έναν ιό που «αδειάζει» και καταπονεί τον οργανισμό. Σε γενικές γραμμές, η οξεία φάση της γρίπης Α διαρκεί από 5 έως 7 ημέρες. Ωστόσο, η πλήρης επάνοδος, ειδικά σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Τι σημαίνει αυτό για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

Το ντέρμπι της 2ας Ιανουαρίου 2026 πλησιάζει απέχοντας μόλις μία εβδομάδα δημιουργώντας εύλογες απορίες γύρω από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι παίκτες του Εργκίν Άταμαν. Ακόμα κι αν οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέψουν αγωνιστικά, παραμένει άγνωστο αν θα βρίσκονται στο επίπεδο που απαιτεί ένα παιχνίδι τόσο υψηλών απαιτήσεων και έντασης.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμους τους παίκτες του, αλλά αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί πραγματικά έτοιμος, σωματικά και πνευματικά.