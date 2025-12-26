Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης.

Το μεσημέρι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, 361 αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 35 ν.μ. νότια της Γαύδου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Δανίας.

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν στο φορτηγό πλοίο ώστε να μεταφερθούν, συνοδεία του λιμενικού σκάφους, στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης Frontex.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

Νωρίτερα σήμερα είχαν διασωθεί από σκάφος της Frontex άλλοι 30 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο 25 ν.μ. νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν επίσης στην Παλαιόχωρα.