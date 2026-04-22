Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω διαδικτύου ως απάντηση στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την είχε αποκαλέσει, μεταξύ άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφερε μέσω Χ ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές. Η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».