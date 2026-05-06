Συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε στον ζωολογικό κήπο «Chuandong Ecological Zoo» στη νοτιοδυτική Κίνα, όπου μια αδύναμη τίγρη φαίνεται να προσπαθεί να ανέβει μια μικρή πλαγιά μέσα στον χώρο όπου βρισκόταν.

Οι εικόνες δείχνουν το ζώο εμφανώς εξασθενημένο, με τα πλευρά και τα οστά των γοφών του να φαίνονται έντονα κάτω από το δέρμα, ενώ κινείται αργά και με δυσκολία.

Επισκέπτες που βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, καταγράφοντας με τα κινητά τους τη στιγμή, την ώρα που το ζώο προσπαθούσε να φτάσει στην κορυφή της μικρής ανηφόρας.

Στο βίντεο, η τίγρη φαίνεται να σέρνει τα πόδια της, ενώ κάποια στιγμή παραπατά και σχεδόν χάνει την ισορροπία της λόγω της εξάντλησης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρευρισκόμενοι σχολίαζαν τη δραματική εικόνα του ζώου και την εξαιρετικά κακή σωματική του κατάσταση.

Ο δημιουργός της ανάρτησης ανέφερε ότι η τίγρη φαινόταν να έχει εξαντλήσει όλη της τη δύναμη μόνο και μόνο για να καταφέρει να ανέβει την πλαγιά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ λυπηρό. Ελπίζω όλοι να δουν αυτό το βίντεο».

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Douyin -την κινεζική εκδοχή του TikTok- προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλήθος χρηστών αμφισβήτησαν αν η τίγρη τρέφεται σωστά και κάλεσαν τις Αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία του ζώου.

A tiger seen at Chuandong Ecology Zoo in Longchang, Neijiang, Sichuan province, the other day… pic.twitter.com/9SCCclorC6 — Byron Wan (@Byron_Wan) May 5, 2026

Αξιωματούχοι της δημοτικής αρχής της «Xiangshi» εξέδωσαν ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ενημερώθηκαν για το βίντεο και έστειλαν επιθεωρητές στον ζωολογικό κήπο για έρευνα. Το γραφείο Πολιτισμού, Ραδιοτηλεόρασης και Τουρισμού του Longchang δήλωσε επίσης ότι έστειλε στελέχη στο σημείο για αξιολόγηση της κατάστασης.

Εργαζόμενος του γραφείου Φυσικών Πόρων και Σχεδιασμού του Longchang ανέφερε ότι η συγκεκριμένη τίγρη -που είναι τίγρη Σιβηρίας- είναι μεταξύ 16 και 18 ετών, ηλικία που θεωρείται προχωρημένη για το συγκεκριμένο είδος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ζώο είχε διασωθεί από άλλη τοποθεσία πριν από αρκετά χρόνια. Επίσης, σημείωσε ότι η τίγρη είχε πρόσφατα αναρρώσει από ασθένεια, αλλά η κατάσταση της υγείας της παραμένει κακή, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι το ζώο είχε υποσιτιστεί ή κακοποιηθεί.

Οι φροντιστές ανέφεραν ότι η τίγρη τρέφεται καθημερινά με μοσχάρι ή κοτόπουλο, ωστόσο εξακολουθεί να καταναλώνει μικρές ποσότητες τροφής. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το ζώο παρέμενε σε κλουβί κατά τη διάρκεια της θεραπείας του και αφέθηκε για πρώτη φορά ελεύθερο την ημέρα που καταγράφηκε το βίντεο, σύμφωνα με τη Sun.