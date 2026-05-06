Ο Βάσκος τεχνικός ήταν πιο στεναχωρημένος από ποτέ μετά την ήττα με 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας και ήδη σκέφτεται το τι μπορεί να διαφοροποιήσει.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Ολυμπιακός μπόρεσε και πήρε το διπλό από τον Παναθηναϊκό οπότε επόμενο και λογικό ήταν να υπάρξει η ίδια αγωνιστική… συνταγή για τον αγώνα της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ένα σχέδιο που εκ του αποτελέσματος δεν βγήκε αυτήν την φορά για τους Πειραιώτες και ήρθε αυτό το 3-1 με τον ΠΑΟΚ.

Έτσι όπως προκύπτει ο κόουτς Μεντιλίμπαρ – που ήταν πιο στεναχωρημένος από ποτέ από αυτήν την ήττα καθώς είδε την ομάδα του να βγάζει φάσεις και να κάνει μεγάλη επιθετική προσπάθεια – ήδη ψάχνει και σκέφτεται το τι μπορεί να διαφοροποιήσει σε επίπεδο προσώπων ενόψει του επόμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Φάληρο.

Αλλαγές που μπορεί να αφορούν στον άξονα ή και στα άκρα της επίθεσης. Τις τελικές του αποφάσεις επί της 11άδας πάντως ο Βάσκος τις παίρνει πάντα ανήμερα των αγώνων. Θυμίζουμε πώς η ερυθρόλευκη διάταξη στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός είχε ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.