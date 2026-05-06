Με ένα σχόλιο γεμάτο αλήθεια είπε σήμερα την καθιερωμένη του «καλημέρα» ο Αρκάς.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε έναν πολιτικό να ακουμπά έναν άνθρωπο στον ώμο, προσπαθώντας να τον «καθησυχάσει», ενώ εκείνος τον κοιτάζει έντρομος, καθώς βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. «Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σύγκριση! Οι άλλοι σε έφεραν ως εδώ, ενώ εγώ μόνο μια μικρή σπρωξιά θα σου δώσω!».

Ο Αρκάς σημειώνει οτι πρόκειται για «σκίτσο του 2015. Για να θυμούνται οι παλιοί».

Το σκίτσο του Αρκά χρησιμοποιεί την ειρωνεία για να δείξει πώς οι πολιτικοί συχνά μεταθέτουν την ευθύνη στους προηγούμενους, ενώ στην πράξη οδηγούν την κατάσταση σε ακόμη χειρότερο σημείο, παρουσιάζοντας τις επιλογές τους ως λιγότερο επιβλαβείς απ’ ό,τι πραγματικά είναι.

Η «μικρή σπρωξιά» είναι στην πραγματικότητα το τελειωτικό χτύπημα. Άρα, ο πολιτικός προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λιγότερο επικίνδυνος από τους προηγούμενους, ενώ ουσιαστικά παραδέχεται ότι θα επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη κατάσταση, αντί να βοηθήσει πραγματικά τον πολίτη που βρίσκεται κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού.