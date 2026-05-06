Μια Καναδή ηθοποιός, η οποία είναι σωματικά υγιής και παραδέχθηκε ότι έχει «αφθονία προνομίων», εκλιπαρεί το δικαστήριο να της επιτρέψει να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία εξαιτίας μιας εξουθενωτικής ψυχικής ασθένειας.

Η 49χρονη Κλερ Μπροσό από το Μόντρεαλ, που έχει εμφανιστεί σε δεκάδες ταινίες δίπλα σε ονόματα όπως ο Τζέιμς Φράνσκο και άλλοι σταρ, δήλωσε ότι δεν έχει βγει από το σπίτι της εδώ και μήνες, λόγω σοβαρής διπολικής διαταραχής και μετατραυματικού στρες, όπως αναφέρει η New York Post.

«Είναι ανυπόφορο. Κάθε πρωί που ξυπνάω, δεν πιστεύω ότι θα καταφέρω να βγάλω τη μέρα», είπε η Κλερ Μπροσό έξω από το ανώτατο δικαστήριο του Οντάριο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Canadian Press.

Ηθοποιός ζητά να πεθάνει: «Το μαρτύριο είναι αδιάκοπο»

Η Κλερ Μπροσό είπε ότι αναγκάστηκε να ζητήσει υποβοηθούμενη αυτοκτονία όταν απέτυχαν πολλές προηγούμενες απόπειρές της να βάλει τέλος στη ζωή της, μεταξύ των οποίων υπερβολική δόση φαρμάκων, κόψιμο των καρπών της, ακόμη και κατανάλωση φιστικιών, στα οποία είναι σοβαρά αλλεργική, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ηθοποιός είπε ότι βρίσκεται στο δικαστήριο διεκδικώντας το δικαίωμά της να πεθάνει επειδή, παρά το ότι έχει «αφθονία προνομίων», όπως φίλους, μια αφοσιωμένη οικογένεια και έναν αγαπημένο σκύλο, δεν μπορεί πλέον να αντέξει το «αδιάκοπο μαρτύριο».

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ένδικο μέσο που επιδιώκουμε, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κλερ είναι εξαιρετική», δήλωσε τη Δευτέρα ο δικηγόρος της Κλερ Μπροσό, Μάικλ Φένρικ, προσθέτοντας ότι ελπίζει να οριστεί δικάσιμος πριν από το καλοκαίρι.

Η οικογένεια σοκαρίστηκε από την απόφασή της:

Οι γονείς και η αδελφή της Κλερ Μπροσό έχουν δηλώσει ότι σοκαρίστηκαν όταν η ηθοποιός τούς είπε για πρώτη φορά τα σχέδιά της να προσπαθήσει να πεθάνει, παρά το γεγονός ότι είναι σωματικά υγιής, μια κατάσταση που ο νόμος απαγορεύει. «Ήμουν έξαλλη. Πραγματικά το είδα σαν παραίτηση», είπε στους New York Times η 51χρονη αδελφή της, Μελίσσα Μπόρις.

Η μητέρα της, Μέρι Λουίζ Κίναχαν, δήλωσε στο μέσο: «Καμία μητέρα δεν θέλει ποτέ να χάσει το παιδί της πριν από την ίδια, αλλά καμία μητέρα δεν θέλει να βλέπει απίστευτο πόνο». Ακόμη και ένας από τους δύο ψυχιάτρους της Κλερ Μπροσό είπε: «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλά». «Δεν πιστεύω ότι η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι η καλύτερη ή η μόνη επιλογή για εκείνη», δήλωσε στους New York Times ο δρ Μαρκ Φέρεγκαρντ. Η άλλη ψυχίατρος της Κλερ Μπροσό, η δρ Γκέιλ Ρόμπινσον, είπε: «Θα ήθελα πολύ να αλλάξει γνώμη». «Θα ήλπιζα ότι δεν θα χρειαζόταν να το κάνει αυτό. Αλλά θα τη στηρίξω», δήλωσε η ειδικός στο μέσο.

Η Κλερ Μπροσό είχε περιγράψει ότι, σε ηλικία 8 ετών, έγραφε στο ημερολόγιό της πως ήλπιζε να πεθάνει, καθώς και ότι, όταν ήταν μικρή, καθόταν πάνω στις γραμμές του τρένου σκεπτόμενη: «Θα ήταν καλύτερα για μένα και για όλους τους άλλους αν δεν ήμουν εδώ», σύμφωνα με τους New York Times.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε πέρυσι, αποκάλυψε ότι έχει δοκιμάσει περισσότερα από δύο ντουζίνες φάρμακα, διάφορα είδη συμπεριφορικής θεραπείας, ψυχοθεραπείας και εικαστικής θεραπείας, καθώς και ηλεκτροσπασμοθεραπεία όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα.

Ζητά συνταγματική εξαίρεση για να αποκτήσει πρόσβαση στον υποβοηθούμενο θάνατο

Από το 2021 αγωνίζεται για πρόσβαση στην ευθανασία στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου καναδικού προγράμματος ιατρικής βοήθειας στον θάνατο (Medical Assistance in Dying). Το 2024, η ίδια και η οργάνωση υπεράσπισης «Dying with Dignity» μήνυσαν την καναδική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το «MAID» αποκλείει όσους έχουν ως υποκείμενη πάθηση ψυχική ασθένεια και όχι σωματική νόσο, γεγονός που παραβιάζει το σύνταγμα.

Η Κλερ Μπροσό, η οποία είναι ανύπαντρη και δεν έχει παιδιά, ζητά τώρα συνταγματική εξαίρεση που θα της επιτρέψει να αυτοκτονήσει, παρότι δεν πάσχει από κάποια σωματική ασθένεια. Είπε ότι, απρόθυμα, θα πέθαινε σε νοσοκομείο, ώστε να μπορέσει να δωρίσει τα όργανά της, αλλά στις τελευταίες της στιγμές θέλει να είναι μόνη, για να γλιτώσει τους αγαπημένους της από το τραύμα του να τη βλέπουν να φεύγει.