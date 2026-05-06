Το 2026 φέρνει μια ξεκάθαρη τάση: ταξίδια σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με αυθεντική ομορφιά, χαλαρούς ρυθμούς και πιο προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «Smarter Summer Report 2026» της Skyscanner, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε μέρη που παραμένουν «εκτός ραντάρ», προορισμούς γεμάτους χαρακτήρα, χωρίς τον συνωστισμό των κλασικών hotspots.

Ανάμεσα στις επιλογές, η Ελλάδα ξεχωρίζει δυναμικά με τρεις προορισμούς που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, αυθεντικότητα και οικονομική προσβασιμότητα.

Οι ελληνικοί προορισμοί που ξεχωρίζουν

Κάλυμνος – Η αυθεντική πλευρά του Αιγαίου

Σε μικρή απόσταση από την Κω, η Κάλυμνος αποτελεί μια πιο ήσυχη αλλά εξίσου μαγευτική εναλλακτική. Βραχώδη τοπία, εντυπωσιακές ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα τουριστικά πλήθη.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στους λάτρεις της αναρρίχησης, ενώ οι παραλίες της προσφέρουν καθαρά νερά και αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα.

Ιωάννινα – Φύση και ιστορία μαζί

Μακριά από τη θάλασσα αλλά γεμάτα γοητεία, τα Ιωάννινα προσφέρουν μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία. Χτισμένα δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα, συνδυάζουν ιστορική ατμόσφαιρα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και εύκολη πρόσβαση σε εντυπωσιακά φυσικά τοπία.

Για τους φυσιολάτρες, τα Στενά του Καλαμά αποτελούν μοναδική εμπειρία, ενώ η πόλη ενδείκνυται για χαλαρές βόλτες και γαστρονομικές ανακαλύψεις.

Αστυπάλαια – Low profile καλοκαιρινή απόδραση

Ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια παραμένει ένα από τα πιο καλοφυλαγμένα μυστικά της Ελλάδας. Με χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, λευκά σπίτια και θέα στο απέραντο γαλάζιο, προσφέρει την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού όπως ήταν παλιά.

Ιδανική για όσους θέλουν ηρεμία, καλό φαγητό και αυθεντική φιλοξενία -χωρίς κοσμοσυρροή.

Οι υπόλοιποι προορισμοί της λίστας

Παρότι η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία, η λίστα της Skyscanner περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές για το 2026. Δείτε την ολοκληρωμένη παρακάτω: