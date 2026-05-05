Ξέρει τον τρόπο ο Μαρινάκης

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ βάρυνε πολύ το κλίμα στον Ολυμπιακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι αυτός που θα το αλλάξει. Όπως λένε και οι συνεργάτες του, ο πρόεδρος των ερυθρόλευκων πάντα έχει αντιδράσει όπως έπρεπε έπειτα από μία κακή σεζόν και το ίδιο θα κάνει και τώρα, αν δεν γίνει η μεγάλη ανατροπή στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές και χαθεί το πρωτάθλημα. Όποιοι πρέπει να το χρεωθούν αυτό θα το χρεωθούν το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα οι μεταγραφές που θα γίνουν θα κάνουν σαφές σε όλους, εντός και εκτός συλλόγου, ότι ο Μαρινάκης κατάλαβε τα λάθη που έχουν γίνει και έχει πάντα τον τρόπο για να τα διορθώνει.

Η πολλή σκέψη κάνει κακό

Ηρεμία επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί την εγγύηση της ομάδας. Ο Σέρβος έχει διαχειριστεί σωστά τα πάντα τη φετινή σεζόν, τόσο τις δύσκολες στιγμές όσο και αυτές με υπέρμετρο ενθουσιασμό, οπότε το ίδιο θα κάνει και τώρα. Η ανυπομονησία των οπαδών, οι οποίοι βιάζονται να τελειώσει η υπόθεση τίτλος, δεν παρασέρνει τον Νίκολιτς, ο οποίος ζητάει από τους παίκτες του να μείνουν ήρεμοι και να μη σκέφτονται περισσότερο από όσο πρέπει. Η ΑΕΚ κρατάει την τύχη της στα χέρια της και αυτό είναι που έχει σημασία για τον προπονητή της.

Ντουμπάι για Σπανούλη

Με τον μάνατζερ του, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, συναντήθηκε επί αθηναϊκού εδάφους ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν. Για την επόμενη ομάδα του, η οποία δεν αποκλείεται να είναι η Ντουμπάι BC τελικά. Η επικείμενη μεταγραφή του Μπλόσομγκεϊμ, ενός παίκτη που ξέρει πολύ καλά ο Σπανούλης από τη συνεργασία τους στη Μονακό, ίσως δεν είναι τυχαία, ενώ γενικά στη Ντουμπάι BC ο Ραζνάτοβιτς… λύνει και δένει. Το συγκεκριμένο σενάριο για τον Σπανούλη επομένως κερδίζει συνεχώς πόντους, χωρίς να αποκλείεται κάποια έκπληξη στη συνέχεια. Το σίγουρο είναι πως περιμένει και ο ίδιος, όπως και όλος ο κόσμος, το Final Four και στη συνέχεια θα υπάρξουν εξελίξεις.

Θεσσαλονίκη καλεί Τολιόπουλο

Ο Βασίλης Τολιόπουλος κατάλαβε και στα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Βαλένθια ότι δεν είναι απαραίτητος για τον Παναθηναϊκό και όλα είναι πιθανά για το καλοκαίρι. Ο διεθνής γκαρντ περίμενε ότι θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο όταν υπέγραφε στους πράσινους, πίστευε ότι θα κέρδιζε την εμπιστοσύνη του Εργκίν Αταμάν, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Γι’ αυτό και δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής το καλοκαίρι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δύο ομάδες στην Ελλάδα που μπορούν να του προσφέρουν καλό συμβόλαιο και ένα φιλόδοξο πρότζεκτ: Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.

Βρέθηκε ομάδα για Γεντβάι

Ο Τιν Γεντβάι δεν έκανε, αυτή τη φορά, κάποιο μεγάλο λάθος στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, έχει κάνει όμως τόσα πολλά μέσα στη σεζόν που η αποχώρησή του να θεωρείται επιβεβλημένη. Και η ομάδα που θα κάνει… τη χάρη στους πράσινους να τους απαλλάξει από την παρουσία του, φαίνεται ότι θα είναι η Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Στην Κροατία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον και ο Κροάτης είναι πολύ θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Τα χρήματα που θα βάλει στο ταμείο του ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που ο παίκτης έχει συμβόλαιο ως το 2027, δεν θα είναι πολλά, αυτό όμως δεν ενδιαφέρει και πολύ τους ανθρώπους του.