Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλων μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four και, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, έδωσε τη δική του απάντηση.

Μετά το εμφατικό sweep των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μονακό και την εξασφάλιση της παρουσίας τους στο Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί θα πω εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγο νωρίτερα, από το Πριγκιπάτο, οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος είχαν επιχειρήσει να χαμηλώσουν τους τόνους και να απομακρύνουν από την ομάδα τους την ταμπέλα του φαβορί. Μεταξύ άλλων ανέφεραν πως «δεν είμαστε φαβορί στο ΟΑΚΑ», προσθέτοντας μάλιστα ότι αν οι τελικοί της EuroLeague διεξάγονταν σε σειρά αγώνων και όχι σε Final Four, ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο τίτλους περισσότερους.