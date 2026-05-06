Σε ένα σπίτι-τρώγλη διαμένει εδώ και χρόνια μία κατάκοιτη 82χρονη στην Αγία Παρασκευή. Ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση για την ηλικιωμένη και τονίζει πως στόχος είναι να μεταφερθεί σε μία δομή.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης μίλησε το πρωί της Τετάρτης 6/5 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» επισημαίνοντας: «Οι υπηρεσίες του δήμου μας, η κοινωνική υπηρεσία, εδώ και 8 χρόνια φροντίζουν αυτή τη γυναίκα. Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και λαμβάνει τα επιδόματα, το εισιτήριο που δίνουν στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι γεγονός ότι παίρνει τα 650 ευρώ ως σύνταξη και αυτό δημιουργεί μια προϋπόθεση που δεν της επιτρέπει να λαμβάνει άλλο επίδομα».

«Οι συνθήκες δεν είναι καλές εδώ και η κυρία Στέλλα δεν συνεργάζεται και πάρα πολύ εύκολα όλο αυτό το διάστημα. Γιατί θέλουμε να μεταφερθεί σε μια άλλη δομή, αλλά δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά, εγώ μόλις ενημερώθηκα για το θέμα πραγματικά και είδαμε τις συνθήκες διαβίωσης, επικοινώνησα με ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν λύση πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα», είπε.

«Εδώ απευθύνθηκα στην επιχειρηματία κ. Δήμητρα Κατσαφάδου. Και πραγματικά ανταποκρίθηκε άμεσα και από το επόμενο διάστημα θα ανακαινιστεί αυτό το σπίτι και θα βρεθεί ένας άνθρωπος να φροντίζει την κυρία Στέλλα. Ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα ή την αρμοδιότητα να βγάλει ένα κοστολόγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βρίσκουμε άμεσα λύσεις» τόνισε ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής.