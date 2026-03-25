Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Ρωσία ενισχύει στρατιωτικά το Ιράν, παρέχοντας τεχνολογία drones και τεχνική υποστήριξη, σε μια κίνηση που εντείνει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και αυξάνει την ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Η στρατιωτική βοήθεια περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπλα και τεχνογνωσία για τη χρήση τους, ενισχύοντας τις δυνατότητες της Τεχεράνης να ελέγχει στρατηγικά σημεία, όπως η νήσος Χαργκ, που αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

FT Exclusive: Moscow has close ties with Tehran and has provided its ally with crucial support including satellite imagery, targeting data and intelligence support, people familiar with the matter said. https://t.co/SzQAlkm2QL pic.twitter.com/Yx7ofM9f6x — Financial Times (@FT) March 25, 2026

Η Χαργκ έχει ήδη δει σημαντική αύξηση των ιρανικών δυνάμεων και των αντιαεροπορικών συστημάτων της, καθώς η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι η ενίσχυση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε εξοπλισμό: η Ρωσία παρέχει στρατηγική καθοδήγηση για τη χρήση drones σε επιχειρησιακές αποστολές και εκπαίδευση προσωπικού, ενισχύοντας ουσιαστικά την αμυντική ικανότητα του Ιράν απέναντι σε δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η διαδικασία των αποστολών φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

Η στρατηγική σημασία της Χαργκ είναι τεράστια, καθώς από εκεί περνά το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ενώ βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, διαμέσου των οποίων διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Μια πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά τις διεθνείς αγορές ενέργειας και να αυξήσει την παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή.

Το δημοσίευμα των FT υπογραμμίζει ότι, ενώ η Ρωσία δεν επιβεβαιώνει δημόσια λεπτομέρειες για την στρατιωτική συνεργασία, οι κινήσεις αυτές έχουν ήδη εγείρει διεθνή ανησυχία για τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην περιφερειακή σταθερότητα.

«Ψευδείς πληροφορίες» λέει το Κρεμλίνο

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες περί αποστολής drones, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «κυκλοφορούν πολλές ψευδείς πληροφορίες», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος της Ρωσίας με την ιρανική ηγεσία συνεχίζεται.

Δυτικός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η ρωσική υποστήριξη αποσκοπεί όχι μόνο στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αλλά και στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις, η Μόσχα έχει τονίσει ότι παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέροντας ότι έχει ήδη αποστείλει περισσότερους από 13 τόνους φαρμακευτικού υλικού στο Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν και ότι σχεδιάζει να συνεχίσει τις αποστολές.