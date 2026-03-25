Για «έκρηξη» της βίας – τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο – έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αποδίδοντας μέρος της σε μεταναστευτικές ομάδες και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Bundestag.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη διαδικτυακή βία κατά των γυναικών, με αφορμή καταγγελία γνωστής ηθοποιού σε βάρος του πρώην συζύγου της για «ψηφιακό βιασμό», ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αυξημένες περιπτώσεις βίας συνδέονται εν μέρει και με συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών.

«Δεν θέλω να υποβαθμίσω το θέμα», ανέφερε, απαντώντας στην κριτική – κυρίως από τους Πράσινους – ότι παρεκκλίνει από το αντικείμενο της συζήτησης, προσθέτοντας: «Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που μιλούν για αυτό το ζήτημα, αλλά και πολλοί άνδρες, και εγώ είμαι ένας από αυτούς».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, ο καγκελάριος σημείωσε ότι εξετάζεται η θέσπιση μέτρων όπως η ηλεκτρονική επιτήρηση με «βραχιολάκι», καθώς και η αποθήκευση διευθύνσεων IP, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εγκλημάτων στον ψηφιακό χώρο.