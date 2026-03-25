Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, η Μαρία Καρυστιανού τονίζει την ανάγκη για έναν «νέο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη», που θα συμβολίσει τον αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη στη δοκιμαζόμενη πατρίδα μας.

Στο μήνυμά της, υπογραμμίζει τη σημασία της ημέρας ως στιγμή μνήμης, ευθύνης και ηρωισμού, αλλά και ως μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Τιμά τους αγωνιστές του παρελθόντος, οι οποίοι με δύναμη ψυχής και πίστη μετέτρεψαν την αγάπη για την ελευθερία σε συλλογικό αγώνα, θυσιάζοντας τη ζωή τους για την απελευθέρωση της χώρας.

Παράλληλα, επισημαίνει πως και η σημερινή κοινωνία έχει χρέος να σταθεί αντάξια αυτής της κληρονομιάς: να αντισταθεί στη λήθη και την αδικία, να υπερασπιστεί την ελπίδα και την αλήθεια και να αγωνιστεί απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στους νέους, καλώντας να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς – όπως αναφέρει – αποτελούν τη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει το παλιό και φθαρμένο και να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και ελεύθερο μέλλον.