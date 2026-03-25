Το 1821 οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν με στόχο την ελευθερία και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Ωστόσο, μέσα στη δίνη της Επανάστασης, ένα λιγότερο γνωστό, αλλά εξαιρετικά κρίσιμο σχέδιο, ήρθε να αμφισβητήσει αυτή την προοπτική. Η Ρωσική Αυτοκρατορία, υπό τον τσάρο Αλέξανδρο Α’, επεξεργάστηκε μεσούντος του Αγώνα μια πρόταση που προέβλεπε τη δημιουργία όχι ενός, αλλά… τριών ξεχωριστών ελληνικών κρατικών μορφωμάτων, τα οποία θα παρέμεναν φόρου υποτελή στον σουλτάνο.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Ιστορίες της Ιστορίας», ο δημοσιογράφος και ιστορικός Γεώργιος Σαρρής παρουσιάζεται αναλυτικά το παρασκήνιο αυτού του σχεδίου που διαμορφώθηκε το 1824, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην Ευρώπη ήταν εξαιρετικά εύθραυστες. Μέσα από τη διπλωματική σκακιέρα των Μεγάλων Δυνάμεων, αναδεικνύονται τα πραγματικά κίνητρα της Πετρούπολης (σ.σ. της τότε πρωτεύουσας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας), που δεν σχετίζονταν με την ελληνική ανεξαρτησία, αλλά με την ενίσχυση της επιρροής της στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την εξασφάλιση πρόσβασης στις θερμές θάλασσες της Μεσογείου.

Το επεισόδιο εξετάζει επίσης τη στάση των υπόλοιπων ισχυρών δυνάμεων της εποχής, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Αυστρία, καθώς ιδίως ο ρόλος της βρετανικής διπλωματίας, που επιχείρησε να καθυστερήσει ώστε ακολούθως να ανατρέψει το ρωσικό σχέδιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αντιδράσεις των ίδιων των Ελλήνων, οι οποίοι είδαν την πρόταση ως απειλή κατακερματισμού του Αγώνα τους. Τελικά, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: τι θα είχε συμβεί αν η Ελλάδα είχε διαμορφωθεί εξαρχής ως τρία αυτόνομα κράτη; Θα είχε αποφευχθεί η αιματοχυσία ή θα είχε αλλάξει ριζικά η πορεία της ιστορίας; Ακούστε το νέο επεισόδιο του podcast που φωτίζει μια άγνωστη πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης και αναδεικνύει τις διεθνείς ισορροπίες που καθόρισαν την τελική έκβασή της.