Ο Λευκός Οίκος προχώρησε και φέτος στην καθιερωμένη ετήσια διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, υπογεγραμμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας τις ομοιότητες μεταξύ της Ελληνικής και της Αμερικανικής Επανάστασης.

Στην ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακηρύσσει «την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και της Αμερικανικής Δημοκρατίας» και απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών «να τιμήσουν την ημέρα αυτή με κατάλληλες τελετές και εκδηλώσεις».

Τι αναφέρει αναλυτικά

«Αυτή την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος απέρριψε τα δεσμά της τυραννίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε πρώτα στη γη του και επανέφερε τη δικαιωματική του θέση ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Πολύ πριν το Έθνος μας αναλάβει τη δάδα της ελευθερίας πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτοδιοίκησης πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες απέκτησαν άμεση φωνή για το μέλλον της χώρας τους. Αυτό το πνεύμα στήριξε τον ελληνικό λαό μέσα από αιώνες κατοχής και δυσκολιών στα χέρια ξένων ηγεμόνων. Με ανδρεία, περηφάνια για το παρελθόν τους και εμπιστοσύνη στο μέλλον τους, ξεκίνησαν μια επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, εγκαινιάζοντας μια ευγενή εκστρατεία που διέλυσε τις αλυσίδες της αυταρχικής εξουσίας που τους κρατούσαν δεμένους επί αιώνες. Για σχεδόν μια δεκαετία, η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε με επιτυχία μέσα στη φλόγα της σύγκρουσης και της θυσίας, ενισχυμένη από την πίστη τους στη διαχρονική αλήθεια ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Όπως η Ελλάδα, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα στην παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται σε πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελούν το ιερό μας δικαίωμα από τη γέννησή μας. Η ιστορία των δύο εθνών μας αποδεικνύει ότι ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια πραγματικά δίκαιη διακυβέρνηση, να υπερασπιστεί την κληρονομιά του με κάθε κόστος και να εξασφαλίσει τα οφέλη της ελευθερίας για τον εαυτό του και τα παιδιά του.

Σήμερα, η ελληνοαμερικανική κοινότητα εμπλουτίζει την ιστορία του Έθνους μας μέσω της επιχειρηματικότητάς της, της πίστης της στον Θεό και του ακατάβλητου πάθους της για τις αρχές που έχουν καθορίσει τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στις αξίες μας, στη δέσμευσή μας για την υπεράσπιση των δυτικών μας ιδανικών και στην αφοσίωσή μας στην υπόθεση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Καθώς η Αμερική συμπληρώνει 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας, αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα του ελληνικού λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την κυριαρχία του και διατήρησε τη φλόγα της αυτοδιοίκησης. Μαζί, τα δύο έθνη μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένα από την ιστορία, δοκιμασμένα μέσα από αγώνες και βέβαια για την υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος. Σε αυτή την 205η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε αυτό το διαχρονικό πνεύμα που γεννήθηκε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους ιδρυτές πατέρες μας στη Φιλαδέλφεια, των οποίων η ιδιοφυΐα και η αφοσίωση στην υπόθεση της ανθρώπινης ελευθερίας θα συνεχίσουν να εμπνέουν ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τώρα, λοιπόν, εγώ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου παρέχεται από το σύνταγμα και τους νόμους των ηνωμένων πολιτειών, με την παρούσα ανακηρύσσω την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με τις κατάλληλες τελετές και εκδηλώσεις.

Σε πίστωση των ανωτέρω, υπέγραψα την παρούσα την εικοστή τέταρτη ημέρα του Μαρτίου, κατά το έτος δύο χιλιάδες είκοσι έξι, και κατά το διακοσιοστό πεντηκοστό έτος της ανεξαρτησίας των ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής».

Ντόναλντ Τραμπ.