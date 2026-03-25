Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στο μετρό την περασμένη Κυριακή, προκαλώντας σοκ στους επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 20χρονο στον σταθμό του Μοναστηρακίου με σκοπό να του αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Ο νεαρός επιχείρησε να τους ακολουθήσει, ωστόσο δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε, πριν οι δράστες τραπούν σε φυγή.

Η αστυνομία, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφερε να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και την επόμενη ημέρα τους εντόπισε στον σταθμό Βικτώρια, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Το MEGA έφερε στο φως αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της επίθεσης.