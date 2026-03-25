Τα ρολόγια έδειχναν 21:08 το βράδυ της 25ης Μαρτίου, όταν σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

Στις εικόνες που δημοσιεύει το voria.gr καταγράφεται η στιγμή της δόνησης στις Καρυές, ενώ έντονος ήταν και ο ήχος που τη συνόδευσε.

Παρότι οι σεισμολόγοι δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι, οι κάτοικοι και οι μοναχοί στο Άγιο Όρος αναστατώθηκαν από τον σεισμό.

Μετά την αρχική δόνηση, ακολούθησαν μετασεισμοί μικρότερης έντασης, με τη γη να συνεχίζει να τρέμει για αρκετή ώρα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκκας: «Ο σεισμός σημειώθηκε στην ίδια περιοχή όπου είχαμε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη συνέχειας, εκδηλώθηκε τώρα η δόνηση των 4,9 Ρίχτερ. Χρειάζεται προσοχή, παρακολουθούμε το φαινόμενο και θεωρώ ότι η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολύ μεγάλη περιοχή»