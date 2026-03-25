Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Η πλατφόρμα ανοίγει μέσα στην εβδομάδα

Οι πρώτες πληρωμές γίνονται πριν τα μέσα του μήνα

Η επιδότηση θα δοθεί εφάπαξ και θα καλύπτει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς γίνεται η αίτηση fuel pass 2026

Η αίτηση fuel pass 2026 θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

Δήλωση κύριας κατοικίας

Επιλογή τρόπου πληρωμής (IBAN ή ψηφιακή κάρτα)

Οριστική υποβολή αίτησης

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ειδική πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες

Ποια ποσά θα δοθούν

Η επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass 2026 αναμένεται να φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής.

Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ:

Ψηφιακής κάρτας: μεγαλύτερη επιδότηση

Κατάθεσης σε IBAN: μικρότερο ποσό, αλλά μεγαλύτερη ευελιξία

Σημαντικό ρόλο παίζει και η παράλληλη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώνει άμεσα την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα διπλό όφελος για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα για μετακινήσεις.

Συνολικά, το νέο Fuel Pass λειτουργεί ως ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης σε μια περίοδο αυξημένου κόστους καυσίμων. Αν και δεν εξαλείφει πλήρως τις επιβαρύνσεις, προσφέρει μια ουσιαστική ανάσα, με το βάρος πλέον να πέφτει στην ταχύτητα υλοποίησης και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.