Με βασικό θέμα της συνέντευξης τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισε εξ αρχής, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι «τα μέτρα είναι στοχευμένα, κοινωνικά δίκαια, με δημοσιονομικά συνετό τρόπο».

Εξάλλου, εξήγησε περαιτέρω, «βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο των πολεμικών επιχειρήσεων. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, συνετά, χωρίς να χρησιμοποιούμε όλα τα “όπλα” που έχουμε στη φαρέτρα μας, και μέχρι εκεί που μπορούμε, παίρνουμε κάποια μέτρα».

Επιπλέον, «αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ, είναι να μην έχουμε ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού που θα κάτσει πάνω σε ένα υφιστάμενο πρόβλημα όπως είναι η ακρίβεια», είπε και επιχειρηματολόγησε γιατί η κυβέρνηση έριξε μεγάλο βάρος στη βελτίωση του μεταφορικού κόστους.

Ειδικώς για το Fuel Pass παρατήρησε ότι «τρεις στους τέσσερις θα ωφεληθούν», μέχρι την τιμή 2,11 ευρώ το λίτρο, και «παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα» και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, τόνισε ο Θ. Κοντογεώργης. «Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», εξήγησε επίσης.

Για τα λιπάσματα προχώρησε στη διευκρίνιση ότι «θα είναι αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών», με στόχο το μέτρο να πιάσει και καλλιεργητές που είχαν κάνει νωρίτερα τις παραγγελίες τους. «Αμέσως ανταποκρίθηκαν ο αντιπρόεδρος (της κυβέρνησης), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό», επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και προσέθεσε:

«Η ενίσχυση που δίνουμε, είναι μεγαλύτερη και πιο γενναιόδωρη από αυτήν αν μειωνόταν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το ντίζελ και για τη βενζίνη. Άρα αυτή η συζήτηση παρέλκει». Συν τοις άλλοις, συνέχισε, «το να πας να μειώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης έχει σοβαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο και με αυτό χρηματοδοτούμε πολιτικές».

Το να ληφθούν επιπρόσθετες αποφάσεις είναι πάνω στο τραπέζι της κυβέρνησης, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία «όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, πάμε σε μια επιδείνωση του πεδίου στον Περσικό Κόλπο και παραταθεί η κρίση». Ενώ στην ανάλυσή του ο Θ. Κοντογεώργης έθεσε δύο ακόμη παραμέτρους: το έκτακτο Eurogroup της Παρασκευής και η λήξη, την ίδια ημέρα, της «πενθήμερης “προθεσμίας” που έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ». Ακόμη, συμπλήρωσε, «αυτές τις ημέρες υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις και πληροφορίες».

Και, περιγράφοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ο υφυπουργός σημείωσε με έμφαση: «Εμείς, με ψυχραιμία και βήμα-βήμα θα βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα στον κάθε πολίτη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι μια δυναμική κατάσταση και εμείς πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας».

Εν κατακλείδι, «δίνουμε περισσότερα από αυτά που δίνουν η Ισπανία και η Ιταλία». Από την άλλη, «η αντιπολίτευση μπορεί εύκολα και άκριτα να λέει στους συμπολίτες μας ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να μας πει πώς μπορεί να γίνει αυτό». Συνέστησε, ωστόσο, «ειδικά σε στιγμές κρίσης» να επιδεικνύεται «υπευθυνότητα από όλους». Τέλος, «αν παρ’ ελπίδα – που το απευχόμαστε – τα πράγματα επιδεινωθούν, προφανώς θα έχουμε ευρωπαϊκές και εθνικές λύσεις».

Επόμενο θέμα της συνέντευξης, οι δημοσκοπήσεις: «Η βελτίωση που δείχνει η κυβέρνηση σε κάποια δημοσκοπικά δεδομένα οφείλεται στο γεγονός ότι υλοποιεί την πολιτική της. Ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις κρίσεις. Ένα ποσοστό της κοινωνίας που είναι πέραν της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίνεται θετικά. Αυτό φανερώνει ότι υπάρχει μια προοπτική για την επόμενη ημέρα. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και αυτή είναι η δικιά μας υποχρέωση και δουλειά για τη συνέχεια. Δουλειά, ανταπόκριση στις κρίσεις, γρήγορα αντανακλαστικά, όμως με μια συνέπεια και συγκράτηση βάσει των συνθηκών. Έτσι θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα», διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Για τη δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, τέλος, έκανε εν πρώτοις λόγο για «πολύ σημαντική στιγμή, κορυφαία δίκη ειδικά για τους συγγενείς των θυμάτων, τους τραυματισμένους, τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει μέσα από αυτήν την τραγωδία».

Με την επισήμανση δε, ότι «οφείλουμε να διασφαλίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες», αναγνώρισε ότι «παρόλο που είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα, η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα, οι εικόνες δεν ήταν ικανοποιητικές».

Και, επικαλούμενος την προσωπική επαγγελματική εμπειρία του ως νομικού, προχώρησε στην εκτίμηση ότι «η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, την άλλη εβδομάδα θα είναι βελτιωμένη ως προς τις συνθήκες».

Εν τέλει, «όλοι οι παράγοντες της δίκης οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις προκειμένου ανεπηρέαστη και απερίσπαστη η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και ταυτόχρονα οι συγγενείς των θυμάτων να βρουν το δίκιο τους και την απόδοση δικαιοσύνης, και να ηρεμήσει η ψυχή τους», κατέληξε.