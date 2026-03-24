Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr. Από εκείνη τη στιγμή, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων, με στόχο τα ποσά να πιστωθούν πριν από το Πάσχα, ώστε να καλύψουν μέρος των αυξημένων μετακινήσεων της περιόδου.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί εξ ολοκλήρου ψηφιακά και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο ΑΦΜ τους και θα επιλέγουν εκείνο για το οποίο θέλουν να λάβουν την ενίσχυση. Στη συνέχεια, θα επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα προχωρούν στο επόμενο βήμα.

Καθοριστική είναι η επιλογή του τρόπου πληρωμής, καθώς από αυτή εξαρτάται και το ύψος της ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής κάρτας στο κινητό τους είτε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η πρώτη επιλογή προσφέρει μεγαλύτερο ποσό, αλλά η χρήση της περιορίζεται σε καύσιμα, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίθετα, η κατάθεση δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά συνοδεύεται από χαμηλότερη επιδότηση.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων, οι οποίοι εμφανίζονται διπλά ωφελημένοι. Εκτός από την επιδότηση του Fuel Pass, επωφελούνται και από τη μείωση στην τιμή του diesel στην αντλία, γεγονός που ενισχύει αισθητά τη συνολική ελάφρυνση στο κόστος μετακίνησης.

Πριν από την οριστική έγκριση της αίτησης, ενεργοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι που αφορούν την κατάσταση του οχήματος. Για να εγκριθεί η επιδότηση, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, να υπάρχει ενεργή ασφάλιση και να έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ. Εάν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρούται, η αίτηση απορρίπτεται.

Κάθε ιδιοκτήτης Ι.Χ. δικαιούται ένα Fuel Pass, με το μέτρο να συνδέεται με το πρόσωπο και το όχημα. Σε μια οικογένεια με δύο αυτοκίνητα, εφόσον αυτά ανήκουν από ένα σε κάθε σύζυγο, τότε και οι δύο λαμβάνουν την επιδότηση. Αν όμως και τα δύο οχήματα είναι δηλωμένα σε έναν μόνο ιδιοκτήτη, τότε το Fuel Pass χορηγείται μία φορά. Δικαιούχοι είναι επίσης και όσοι διαθέτουν όχημα μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και το είδος του οχήματος. Για τα Ι.Χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα, η επιδότηση φτάνει τα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση, ενώ για τα νησιά διαμορφώνεται στα 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Στις μοτοσυκλέτες, τα ποσά είναι χαμηλότερα: 30 ευρώ (ή 25 με κατάθεση) στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ (ή 30 με κατάθεση) στα νησιά.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών είναι κρίσιμο, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει οι ενισχύσεις να φτάσουν εγκαίρως στους δικαιούχους. Μετά την υποβολή της αίτησης, η εκκαθάριση πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ η πίστωση της ψηφιακής κάρτας γίνεται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες. Οι τραπεζικές καταθέσεις απαιτούν λίγο περισσότερο χρόνο, συνήθως έως 3–5 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι σαφής: τα ποσά να έχουν καταβληθεί πριν από το Πάσχα.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια αποτελούν βασικό κριτήριο ένταξης στο μέτρο και έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ

Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ

Οικογένειες με 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

Οικογένειες με 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας άγαμος με εισόδημα 22.000 ευρώ και αυτοκίνητο στην Αθήνα θα λάβει 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα 33.000 ευρώ θα λάβει 40 ευρώ με κατάθεση, ενώ μια οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα 39.000 ευρώ σε νησί θα λάβει 60 ευρώ. Αντίθετα, οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 46.000 ευρώ μένει εκτός, καθώς υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η παράλληλη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώνει άμεσα την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα διπλό όφελος για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα για μετακινήσεις.

Συνολικά, το νέο Fuel Pass λειτουργεί ως ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης σε μια περίοδο αυξημένου κόστους καυσίμων. Αν και δεν εξαλείφει πλήρως τις επιβαρύνσεις, προσφέρει μια ουσιαστική ανάσα, με το βάρος πλέον να πέφτει στην ταχύτητα υλοποίησης και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.