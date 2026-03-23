Η επαναφορά του Fuel Pass βρίσκεται προ των πυλών, μετά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τις νέες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει ως μια προσωρινή οικονομική «ανάσα», σε μια περίοδο που οι τιμές καυσίμων εξακολουθούν να πιέζουν τα εισοδήματα.

Τι είναι το Fuel Pass και πότε επιστρέφει

Το Fuel Pass σχεδιάζεται ως ένα μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο του 2022, προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες. Πρόκειται για επιδότηση καυσίμων που θα δοθεί σε στοχευμένες ομάδες πολιτών, με βασικά κριτήρια το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις:

Η ενίσχυση θα κυμανθεί περίπου από 30 έως 50 ευρώ τον μήνα. Η διάρκεια θα είναι δύο μήνες. Η επιδότηση θα καλύπτει μέρος της αύξησης στις τιμές καυσίμων.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Αν ακολουθηθεί το προηγούμενο μοντέλο, οι δικαιούχοι θα περιλαμβάνουν:

Φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια.

Ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδικές κατηγορίες, όπως οι οδηγοί ταξί, που ενδέχεται να λάβουν εφάπαξ ενίσχυση (π.χ. 200 ευρώ).

Η στόχευση του μέτρου είναι να στηρίξει κυρίως τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα.

Fuel-pass για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο

Επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) για φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών.

Κριτήρια :

-Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

– 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

-Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:

vouchers.gov.gr

Οι πολίτες θα πρέπει:

Να συνδεθούν με κωδικούς TaxisNet.

Να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας.