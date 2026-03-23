Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η εξειδίκευση των τεσσάρων νέων μέτρων οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα εξειδικεύονται σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

«Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης και ακριβώς για αυτό πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα. Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε από την αρχή όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία. Θα κινηθούμε σταδιακά και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, κάνοντας λόγο για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα ύψους 300 εκατ. ευρώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

«Πρωτοστατούμε στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε κινούμαστε και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο», τόνισε ο πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα, ανακοινώνοντας:

Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης. Θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί. Η μεσοσταθμική στήριξη ανέρχεται στα 36 λεπτά/λίτρο. Σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

Για την ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατ.