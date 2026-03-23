Στα τέσσερα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε γιατί αποφασίστηκε η επιδότηση στην αντλία για το diesel και όχι για τη βενζίνη, λέγοντας ότι αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και τόνισε ότι δίνεται στα ¾ των ιδιοκτητών οχημάτων «γιατί θέλουμε στην αμόλυβδη να επιδοτηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

«Στόχος είναι να επιδοτηθούν οι Έλληνες πολίτες και όχι οι τουρίστες», είπε, «και στηρίζουμε στην αντλία όσο παραπάνω μπορούμε γιατί το diesel χρησιμοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στηρίζουμε και την ακτοπλοΐα για να συγκρατηθούν οι τιμές στα εισιτήρια των πλοίων», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για τον χαρακτήρα των μέτρων επισήμανε: «Είναι μέτρα με έκτακτο χαρακτήρα. Υπάρχει επιδότηση στην αντλία και παράλληλα η στήριξη με τον χαρακτήρα της προπληρωμένης κάρτας είναι για να πάνε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Όταν παίρνουμε έκτακτα μέτρα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός να εξασφαλίζεται ότι θα περάσουν στον καταναλωτή και να τα πάρουν αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Σχετικά με τη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη επισήμανε: «Να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί ξεκινάει η δίκη για ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα η διαδικασία μπορεί να αποβεί λυτρωτική. Δυστυχώς παρεισφρύουν και κάποιοι οι οποίοι με πολιτικά κίνητρα προσπαθούν να τορπιλίσουν τη διαδικασία με τα γνωστά σόου. Πρέπει να προστατευθεί η δικαιοσύνη για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα:

Η αίθουσα κατασκευάστηκε για τις συνθήκες της δίκης. Υπάρχουν 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και 135 για το ακροατήριο. Δηλαδή, πάνω από 400 καθίσματα και μαζί με τα 40 ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα. Στην ανάκριση είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Ο υπολογισμός έγινε με βάση την ανάκριση. Με βάση ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36 η πρόβλεψη ήταν για τις ανάγκες της υπόθεσης.

Υπήρξε πρόβλεψη για μια από τις μεγαλύτερες αίθουσες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πολωτικές πιέσεις. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε την κοινωνία και τους συγγενείς».

«Δεν θα γίνουμε συνομιλητές του κ. Βαρουφάκη»

«Δεν θα γίνουμε συνομιλητές του κ. Βαρουφάκη. Η Ελλάδα απαντάει με τις πολιτικές της χωρίς να μπαίνει καν σε συζήτηση το θέμα των κόκκινων γραμμών. Όλη αυτή η θλιβερή εικόνα μας κάνει να αναλογιστούμε πως ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο κ. Τσίπρας τον έκανε πρώτο τη τάξει υπουργό και δεν έχει βγει να απολογηθεί γι’ αυτές τις επιλογές. Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς όπως και η προσπάθεια επαναφοράς του κ. Τσίπρα.

Πριν από 11 χρόνια η χώρα είχε υπουργό Οικονομικών αυτόν τον κύριο. Σήμερα έχει υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερρακάκη που είναι και πρόεδρος του Eurogroup», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.