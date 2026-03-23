Στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, έφτασαν σταδιακά από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Η αίθουσα έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ λίγα λεπτά πριν την έναρξη σημειώθηκε ένταση στην αίθουσα με συγγενείς να φωνάζουν σε κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα μία από τους συγγενείς φώναξε στον μοναδικό παρόντα κατηγορούμενο, πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα: «Ανοίξτε τα στόματά σας, θα σας φάμε ζωντανούς. Θα σας σκίσω με τα χέρια μου».

Η έδρα ανέβηκε στις 09:00 το πρωί, με την πρόεδρο να ανακοινώνει πως θα υπάρξει σύντομη διακοπή για να μετακινηθούν οι δημοσιογράφοι σε άλλη αίθουσα και να ξεκινήσει η διαδικασία της νομιμοποίησης. Περίπου στις 10:00 η έδρα ανακοίνωσε νέα διακοπή και στις 10:40 το δικαστήριο θα επανέλθει και θα αποφανθεί για το θέμα της αίθουσας.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ανδρέας Κουτσολαμπρος δήλωσε πως: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες».

Την ίδια ώρα, κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από τον χώρο της δίκης, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη διεξάγεται στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε χώρο που διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση. Στο εδώλιο κάθονται 36 κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς, ενώ πάνω από 350 είναι οι μάρτυρες.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον εννέα «κλούβες» των ΜΑΤ βρίσκονται από τις 07:00 το πρωί έξω από το συγκρότημα «Γαιόπολις», στη Λάρισα.

Ρούτσι: Δεν μπορεί να ξεκινήσει η δίκη, είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον

Ο Πάνος Ρούτσι, εξερχόμενος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό, τονίζοντας ότι η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

​«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε φανερά αγανακτισμένος. Σύμφωνα με τον κ. Ρούτσι, τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η Πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

​Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δώσανε ένα 1,6 εκατ.ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορούμενων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».

Ενστάσεις από δικηγόρους για την καταλληλότητα της αίθουσας

Οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων εξέφρασαν από νωρίς ενστάσεις για τον χώρο όπου πραγματοποιείται η δίκη, τονίζοντας ότι ο Άρειος Πάγος έχει απορρίψει ήδη το αίτημα για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη το οποίο χαρακτήρισε «απαράδεκτο», αλλά όπως είπαν «αν υπάρξουν προβλήματα θα γίνει νέο αίτημα για αλλαγή».

Ασλανίδης: «Μετά από 3 χρόνια κανείς δεν είναι στη φυλακή»

Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, μόλις έφτασε στο «Γαιόπολις» θέτοντας το πλαίσιο των διεκδικήσεων των οικογενειών και εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τις ελλείψεις στη δικαστική διαδικασία.

Ο κ. Ασλανίδης προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί αίτημα μέσω του δικηγόρου του κ. Μαντζουράνη, ώστε να επιτραπεί η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα, κατά την άποψή του, λείπουν από το εδώλιο:

«Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, ο άνθρωπος που έλεγε για ντροπή για τα συστήματα ασφαλείας ότι δήθεν υπήρχαν. Σκότωσε τους ανθρώπους μας».

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και ότι απουσιάζουν αναφορές για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, ενώ εκκρεμούν ακόμα οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τις χημικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του συλλόγου υπογράμμισε τη συγκλονιστική στήριξη του κόσμου, καθώς αναμένονται εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα στη Λάρισα, κάτι που χαρακτήρισε ως την «κινητήριο δύναμη» των συγγενών. «Δικαίωση θα ήταν να γυρίζανε τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων, την παραδειγματική. Είναι θλιβερό ότι μετά από τρία χρόνια δεν είναι ακόμα κανένας φυλακισμένος. Κυκλοφορούν ελεύθεροι πολλοί από αυτούς που είναι εγκληματίες».

Καρυστιανού: «Δεν υπάρχει η πρόθεση να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν οι ένοχοι»

Δηλώσεις σε δημοσιογράφους έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, κατά την προσέλευσή της στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. «Δυστυχώς, έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες» σημείωσε η κα Καρυστιανού, συμπληρώνοντας πως «για τον θάνατο του παιδιού μου, που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος».

Συνέχισε λέγοντας πως δεν υπάρχει «ούτε κατηγορητήριο για τη σύβαση 717» αλλά ούτε και κάθονται στο εδώλιο υψηλά ιστάμενοι.

Στο σημείο αυτό, επεσήμανε πως «το τραγικό είναι ότι μαζί με αυτούς (σ.σ. τους υψηλά ισταμένους) είναι οι εκτελώντες τις εντολές τους, που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν καμία ασυλία».

«Δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι» είπε.

«Εμείς, ως γονείς, καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε, να απαιτούμε την αλήθεια και να κάνουμε ό,τι πρέπει» τόνισε η κα Καρυστιανού.

Ερωτώμενη εάν πιστεύει πως θα έχει τα κατάλληλα αποτελέσματα η δίκη, τόνισε πως «εάν βρεθούν οι σωστοί δικαστές και γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορεί να αποκαλυφθούν σημαντικά στοιχεία».

Τέλος, αφού ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους προς υποστήριξη των γονέων, κατέληξε λέγοντας πως «έτσι όπως ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε καλά».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε: «Κακώς βρισκόμαστε εμείς εδώ. Δεν ήρθαμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν έκαναν κάτι, δεν ήταν ένοχα για να έρθουμε να τα αθωώσουμε. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να δικάσω και θα δικάσω».

«Ξεκινάει μια ακροαματική διαδικασία χωρίς όμως τα πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα. Κανονικά έπρεπε να γίνει μια δίκη για όλα και όχι τόσες δίκες που θα γίνουν όλο αυτό το διάστημα. Είμαι σήμερα όμως εδώ για να δικάσω, δεν ήρθαμε για να περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη. Θα δικάσουμε εμείς. Αυτό που περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη για όσους κατηγορούμενους παρευρεθούν εδώ σήμερα είναι να βρεθούν εκεί που τους αρμόζει: στη φυλακή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Όποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η διαδικασία, να μην παρευρεθεί, πολύ απλά. Μπορεί να πάρει τη δικογραφία και να πάει όπου θέλει. Ήρθαμε εδώ για να δικάσουμε και θα δικάσουμε. Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη. Να βρεθούν στη φυλακή οι κατηγορούμενοι που θα βρεθούν σε αυτή τη δίκη και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του, με τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει ότι είναι καλύτερο για τον συγγενή».

«Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν θα υπάρξει παρακώλυση της δίκης, γι’ αυτό ήρθα εδώ σήμερα. Από την πλευρά μου επιθυμώ την πρόοδο της δίκης και αυτή θα υπάρξει».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας»

«Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντι μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίας, σκοτεινούς δρεπανηφόρους μηχανισμούς αλλά ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος, την κοινωνία στο πλευρό μας με τα μάτια ανοιχτά να ζητά δικαιοσύνη και να μην στέκεται στη δικαιοσύνη του κουτιού που θέλουν κάποιοι να σερβίρουν είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη για τη δικαίωσητων θυμάτων, να δείξουμε τι σημαίνει αγώνας για τη δικαιοσύνη» ανέφερε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κουτσόλαμπρος: «Όλοι οι δικηγόροι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων»

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά την έναρξη της δίκης, κάλεσε όλους «τους συνηγόρους υπεράσπισης και προς υποστήριξη της κατηγορίας, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με αυστηρή τήρηση των δικονομικών κανόνων και της δεοντολογίας», επισημαίνοντας ότι αυτό «το απαιτούν η κρισιμότητα των στιγμών και το θεσμικό μας καθήκον».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΣΑ, δήλωσε: «Σήμερα στη Λάρισα χτυπά η καρδιά της Δικαιοσύνης, χτυπά η καρδιά της Ελληνικής κοινωνίας. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας είμαστε από την πρώτη μέρα εδώ, αλλά και σήμερα στην έναρξη της δίκης για να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Προσβλέπουμε στην πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών, όπου αποδειχθεί ότι ανήκουν, υπό τις εγγυήσεις της ποινικής δίκης.

Τη δικονομική μας παρουσία επιβάλλει ο θεσμικός μας ρόλος και το χρέος έναντι της Ελληνικής κοινωνίας και της ιστορίας του δικηγορικού σώματος. Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε στην ορθή διεξαγωγή της δίκης. Μίας δίκης με πανελλήνιο ενδιαφέρον, όπου όλοι κρινόμαστε: η Δικαιοσύνη, οι λειτουργοί και οι συλλειτουργοί της.

Ως πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλώ τους συναδέλφους μου συνηγόρους υπεράσπισης και προς υποστήριξη της κατηγορίας, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με αυστηρή τήρηση των δικονομικών κανόνων και της δεοντολογίας. Το απαιτούν η κρισιμότητα των στιγμών και το θεσμικό μας καθήκον».