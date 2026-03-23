Με την άφιξη των πρώτων συγγενών στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης των Τεμπών. Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, θέτοντας το πλαίσιο των διεκδικήσεων των οικογενειών και εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τις ελλείψεις στη δικαστική διαδικασία.

Αιτήματα για διαφάνεια

Ο κ. Ασλανίδης προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί αίτημα, μέσω του δικηγόρου του κ. Μαντζουράνη, ώστε να επιτραπεί η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα, κατά την άποψή του, λείπουν από το εδώλιο:

«Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, ο άνθρωπος που έλεγε για ντροπή για τα συστήματα ασφαλείας ότι δήθεν υπήρχαν. Σκότωσε τους ανθρώπους μας».

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και ότι απουσιάζουν αναφορές για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, ενώ εκκρεμούν ακόμα οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τις χημικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

«Τιμωρία, όχι απλά δικαίωση»

Ο πρόεδρος του συλλόγου υπογράμμισε τη συγκλονιστική στήριξη του κόσμου, καθώς αναμένονται εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα στη Λάρισα, κάτι που χαρακτήρισε ως την «κινητήριο δύναμη» των συγγενών.

«Δικαίωση θα ήταν να γυρίζανε τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων, την παραδειγματική. Είναι θλιβερό ότι μετά από τρία χρόνια δεν είναι ακόμα κανένας φυλακισμένος. Κυκλοφορούν ελεύθεροι πολλοί από αυτούς που είναι εγκληματίες».