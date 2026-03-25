Την πιο ευάλωτη πλευρά της προσωπικότητας της έδειξε η Μαντίσα, για μια ακόμα φορά, στο Survivor και συγκεκριμένα στο νέο επεισόδιο που ήρθε το βράδυ της Τετάρτης, μέσω του ΣΚΑΪ., στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε ξανά η συναισθηματική φόρτιση και σε στιγμές εξάντληση της παίκτριας των Αθηναίων με αποτέλεσμα να καταρρεύσει, με δάκρυα, στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η νεαρή παίκτρια της κόκκινης ομάδας εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του Survivor πως “είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και απογοητευμένη από τη συμπεριφορά της Αριάδνης. Γιατί ήμουν αυτή που τόσο καιρό την συμβούλευα, της έδινα δύναμη και ψυχολογία, της έλεγα “πάμε, θα φτάσουμε μαζί όσο φτάσουμε και θα είμαστε μαζί”. Μιλούσαμε για έξω”.

“Την είχα πιάσει πριν τρεις μέρες να της πω ότι μου φαίνεται πολύ διαφορετική η συμπεριφορά της απέναντι μου, ότι έχουμε απομακρυνθεί, να την ρωτήσω αν συμβαίνει κάτι. “Όχι, όλα καλά” μου είπε και ότι έχει το τελευταίο διάστημα λίγα νεύρα, ότι έτσι είναι γενικά και ότι δεν συμβαίνει τίποτα”.

“Πας όμως συμφεροντολογικά. Γιατί φοβάσαι μην ψηφιστείς, γιατί βλέπεις ότι εμένα με έχουν στο στόχαστρο συνέχεια άρα πας κόντρα σε μένα. Δηλώνεις ότι δεν υπάρχει οικογένεια, φιλία, τίποτα που αυτό είναι και βαρύ” συμπλήρωσε, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Μαντίσα στο νέο επεισόδιο του Survivor που είδαμε, το βράδυ της Τετάρτης, στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.