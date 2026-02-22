Είναι γνωστή και ως «Φλωρεντία του Έλβα», η οποία συνδυάζει τη μπαρόκ μεγαλοπρέπεια με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Ο λόγος για τη Δρέσδη, την πόλη της Σαξονίας, η οποία αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και σήμερα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Γερμανίας.

Η Δρέσδη είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα στην ανατολική Γερμανία, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία, με τα παραμυθένια παλάτια της να αποκαλύπτουν τη μακραίωνη ιστορία της ως έδρα των βασιλιάδων της Σαξονίας. Το κέντρο της πόλης φιλοξενεί κτίρια από την εποχή της Αναγέννησης, του μπαρόκ και του νεοκλασικισμού.

Ανάμεσα στα σημαντικά αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτεί κανείς, είναι η εκκλησία Frauenkirche που χρονολογείται μεταξύ 1726 και 1743 και τα ανάκτορα Elbschlösser. Το παλάτι Zwinger κατασκευάστηκε το 1733 θέλοντας να ξεπεράσει σε μεγαλοπρέπεια το αντίστοιχο των Βερσαλλιών. Η όπερα της Δρέσδης είναι, επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης.

Σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει ο μπαρόκ καθεδρικός ναός της πόλης που φτάνει στο ψηλότερο σημείο του τα 83 μέτρα, ενώ φιλοξενεί στο εξωτερικό του 78 αγάλματα, τα οποία απεικονίζουν βιβλικές μορφές. Στη βόρεια όχθη του Έλβα, βρίσκεται η Neustadt που αποτελεί το κέντρο της εναλλακτικής κουλτούρας, γεμάτη street art, ανεξάρτητες γκαλερί, έντονη νυχτερινή ζωή και πολυπολιτισμικό φαγητό.

Δείτε τις φωτογραφίες