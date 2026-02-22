Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, όταν ένας 17χρονος τραυματίστηκε βαριά στο χέρι από κροτίδα και κινδυνεύει με ακρωτηριασμό δύο έως τριών δαχτύλων.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του.

Η κροτίδα εξερράγη αιφνιδίως, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία στον ανήλικο. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 17χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν άμεσα σε εισαγωγή, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη φροντίδα των τραυματισμένων δαχτύλων. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι θεράποντες γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και το είδος της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.