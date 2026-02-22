Έντονη ανησυχία επικρατεί στους ειδικούς σχετικά με τις εξάρσεις της γρίπης και του κορονοϊού που πρόκειται να υπάρξουν ενόψει του καρναβαλιού και των ημερών που ο κόσμος συνωστίζεται.

«Δεν νομίζω ότι μπορεί να περιοριστεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το μόνο που θα πρέπει να γίνει, είναι όσοι άνθρωποι έχουν συμπτώματα -όσοι δηλαδή πιθανόν να νοσούν- να κάνουν ένα και δύο τεστ, ώστε αν πραγματικά νοσούν από κάτι που είναι πραγματικά σοβαρό -όπως για παράδειγμα είναι ο κορονοϊός ή η γρίπη- να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους», αναφέρει ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο ίδιος μιλώντας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Action24, τόνισε ότι «τη μάσκα πρέπει να τη βάλουν και όσοι άνθρωποι είναι ευπαθείς. Όσοι δηλαδή ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου, έχουν υποκείμενα νοσήματα ή είναι στα άκρα της ηλικίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πέφτει το ανοσοποιητικό του σύστημα, αλλά και τα πολύ μικρά παιδάκια γιατί δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πλήρως το ανοσοποιητικό τους σύστημα, το οποίο εκπαιδεύεται ακόμα».

«Για τα παιδάκια ξέραμε, για παράδειγμα, ότι ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ιδίως στο πρώτο έτος της ηλικίας. Τώρα όμως έχουμε μάθει ότι είναι και για τους ενήλικες πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδίως για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών. Γι’ αυτό, όμως, φρόντισε ευτυχώς η επιστήμη και έχει δύο πάρα πολύ αποτελεσματικά εμβόλια που κρατούν τρία χρόνια και μειώνουν τρομερά την πιθανότητα αν κάποιος νοσήσει, να νοσήσει βαριά».

Το νέο εμβόλιο για τους αναπνευστικούς ιούς

Στη συνέχεια, ο καθηγητής μίλησε για ένα νέο εμβόλιο για τους αναπνευστικούς ιούς και το δουλεύουν οι επιστήμονες: «Αντί να παρουσιάζουμε στο ανοσοποιητικό μας σύστημα κάθε έναν ιό ξεχωριστά, άλλο εμβόλιο για τη γρίπη, άλλο για τον κορονοϊό, άλλο για τον RSV -γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά ο εμβολιασμός, παρουσιάζει τον ιό για να φτιάξει αντισώματα- η λογική αυτού του εμβολίου είναι “εκπαιδεύω το ανοσοποιητικό μου σύστημα να είναι πιο αποτελεσματικό εναντίον όλων των ιώσεων”. Πάω δηλαδή και ενισχύω τον μηχανισμό με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται εναντίον όλων των ιώσεων. Είναι εμβόλια που δρουν σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες. Έχω την αίσθηση ότι τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε στιγμές τεράστιας προόδου της επιστήμης».