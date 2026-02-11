Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου ένας 71χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν για περισσότερες από 20 ημέρες με γρίπη τύπου Α.

Παρά τις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο ασθενής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε, καθώς έπασχε από πολλαπλά και ιδιαίτερα επιβαρυντικά υποκείμενα νοσήματα, αναπνευστικής και καρδιολογικής φύσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο Βόλου στα μέσα Ιανουαρίου, με αρχική νοσηλεία σε παθολογική κλινική.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, όπου και παρέμεινε για πάνω από τρεις εβδομάδες.

Ο ασθενής δεν ήταν εμβολιασμένος κατά της εποχικής γρίπης, γεγονός που, σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, οδήγησε σε πλήρη αποδιοργάνωση του οργανισμού του, με τη μία επιπλοκή να διαδέχεται την άλλη.

Ο θάνατός του αποτελεί το δεύτερο καταγεγραμμένο περιστατικό απώλειας ασθενούς από γρίπη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου για το 2026. Οι γιατροί επισημαίνουν εκ νέου τη σημασία του εμβολιασμού, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.