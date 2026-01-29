Σημαντική αύξηση των περιστατικών της γρίπης παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα σε παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια, δεν είναι λίγες οι φορές που εμφανίζεται με έντονα συμπτώματα, ενώ σε ορισμένα παιδιά μπορεί να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές και να χρειαστεί νοσηλεία.

Ο καθηγητής παιδιατρικής και παιδιατρικής πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Κώστας Δούρος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως η γρίπη είναι σε έξαρση και φέτος, όπως και κάθε χρόνο.

«Δεν είναι χειρότερα από άλλες χρονιές», είπε συγκεκριμένα και συνέχισε: «Η γρίπη ξεκινάει κάθε χρόνο Δεκέμβριο και κρατάει δύο με τρεις μήνες».

Χαρακτήρισε απαραίτητο τον εμβολιασμό και κάλεσε τους πολίτες ακόμα και σήμερα να εμβολιαστούν, καθώς, όπως είπε, έχουν εμβολιαστεί μόλις 2,8 εκατ. άνθρωποι, ενώ θα έπρεπε να είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σημαντικότητα του εμβολιασμού και στα παιδιά, τονίζοντας ότι «το εμβόλιο μειώνει τις πιθανότητες να κολλήσει, ενώ ελαττώνει τη μεταδοτικότητα και μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο 4χρονο παιδί που υπέστη ανακοπή ενώ νοσούσε με γρίπη και είπε ότι ο συγκεκριμένος ιός κάνει σοβαρές επιπλοκές. «Το παιδί είχε σοβαρούς σπασμούς αλλά οι γιατροί το επανέφεραν». Είπε επίσης ότι ένα ακόμα παιδί νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα, ενώ πολλοί είναι οι ανήλικοι που βρίσκονται στα νοσοκομεία της χώρας.

Αναφερόμενος στα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς από γρίπη, είπε πως στα περισσότερα περιστατικά αρχικά εμφανίζεται πολύ υψηλός πυρετός, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η γρίπη ξεκινάει απότομα με μια αναπνευστική ανεπάρκεια. «Κάποια παιδιά κάνουν και άσχημους σπασμούς», είπε.